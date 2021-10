Brostein og Alpe d’Huez – slik blir Tour de France-løypa i 2022

sport

Det ble klart da arrangørene i franske ASO torsdag presenterte traseen rytterne skal gjennom i den 109. utgaven av verdens mest prestisjetunge sykkelritt.

Dermed vender sykkelstjernene tilbake til Alpe d’Huez-fjellet, en av Tourens ikoniske stigninger, for første gang siden 2018. Den gang tok britiske Geraint Thomas en sterk etappeseier iført den gule ledertrøya.

Etappe nummer fem går på deler av brosteinspartiene som brukes under Paris-Roubaix, rittet som går under navnet «Helvetet i nord». I alt elleve brosteinspartier er lagt inn, og målgangen blir i Arenberg. Der vant Thor Hushovd en etappe i 2010.

Som i årets utgave av rittet blir den nest siste etappen en tempoetappe. Den vil dermed igjen avgjøre hvem som til slutt stikker av med sammenlagtseieren og den gjeve gule ledertrøya.

Slovenske Tadej Pogacar har vunnet rittet de to foregående årene, i år foran den danske sensasjonen Jonas Vingegaard.

Dansk start

Enkelte deler av 2022-løypa var kjent i forkant. Jakten på etappeseirer og de gjeve trøyene starter i København 1. juli. Deretter skal ytterligere to etapper kjøres på dansk jord, før sykkelsirkuset forflytter seg til Frankrike.

Danmarks kronprins Frederik deltok på torsdagens offentliggjøring.

København skulle opprinnelig stått for innledningen av årets Tour, men som følge av viruspandemien og det utsatte EM-sluttspillet i fotball, ble planene endret og forskjøvet med ett år.

2022-utgaven innledes med en 13 kilometer lang tempoetappe i sentrum av København. Det er første gang siden 2017 at Touren innledes med en tempoetappe og ikke en prolog.

Deretter ventet to tradisjonelle etapper på landeveien i flatt terreng. Usikkerhetsmomentet her vil etter alle solemerker være faren for vind.

Kvinnerittet tilbake

Etappe nummer to starter i Roskilde, og underveis mot målgangen i Nyborg skal rytterne blant annet krysse den 18 kilometer lange Storebæltsbroen. Det borger for spektakulære TV-bilder.

Etappe nummer tre går mellom Vejle og Sønderborg.

Deretter venter en uvanlig tidlig hviledag, som arrangøren har sett seg nødt til å legge inn som følge av forflytningen mellom Danmark og Frankrike. Den første etappen på fransk jord har start i Dunkerque.

Videre skal rytterne blant annet innom Sveits. Av andre tøffe stigninger som skal bestiges er La Planche Belles Filles, kjent for å avsluttes med en grusvei mot toppen. Den ble sist brukt som en tempoetappe for herrene i 2019.

Åtte etapper for kvinnene

Verdens beste kvinnelige syklister skal også sykle Tour de France neste år. Også denne traseen ble presentert torsdag. Den første etappen starter ved Eiffeltårnet og går på Champs-Élysées, paradegaten som tradisjonen tro er arena for målgangen av mennenes ritt.

Den tøffeste fjelletappen har målgang på toppen av nevnte La Planche Belles Filles.

Kvinnerittet består av åtte etapper.

(©NTB)