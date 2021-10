Håndballbragd av Elverum – slo Szeged 30-34 borte i mesterligaen

sport

Gjensynet med lagets tidligere stjernespiller Alexander Blonz ble hyggeligere for dagens Elverum-spillere enn det ble for Blonz. Emil Kheri Imsgard i Elverum-målet storspilte og drev hjemmelaget til fortvilelse med redningsprosent rundt 40.

Hjemmelaget scoret kampens fire første ledermål, men Elverum utlignet hver gang. Så ledet ikke Szeged igjen. Tobias Grøndahl førte an med ni mål da Elverum tok en knallsterk seier mot et lag som var ubeseiret så langt i gruppespillet og ville ledet gruppa med seier.

Sindre Heldal sendte Elverum i ledelse for første gang på 4-5, og gjestene var oppe i 9-6-ledelse før hjemmelaget svarte med tre strake.

Blonz og Kent Robin Tønnesen spilte relativt anonyme roller for Szeged, men Elverum utnyttet sistnevntes utvisning vel halvveis i omgangen til å ta ledelsen igjen på 10-11. Elverum rykket til 15-11-ledelse, men Szeged svarte med fire strake og hadde uavgjort igjen snaut fem minutter før pause.

Noen strålende Imsgard-redninger hjalp gjestene å koble grepet igjen. Ved pause sto det 19-15 til Elverum.

Den marginen ble forsvart gjennom den andre omgangen.

Før avkast i Szeged var det for øvrig et øyeblikks stillhet for voldsofrene i Kongsberg.

