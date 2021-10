Ingen løsning i hoppkonflikten – partene møtes igjen neste uke

sport

Det sa hoppernes sportssjef etter møtet der skiforbundet la fram sin begrunnelse for at de vurderer å si ham opp.

– De la fram det de mener er sitt grunnlag for et drøftelsesmøte, og jeg la fram min opplevelse av det samme, men også min versjon av en ganske lang karriere som sportssjef, sa Bråthen, som ikke ønsket å gå inn på hva som konkret ble sagt.

– Det er ingen tvil om at et slikt møte er ekstremt krevende, men jeg fikk fortelle hele min historie uten å bli avbrutt en eneste gang. Det føltes bra for meg endelig å kunne legge fram en versjon som i mitt hode er 100 prosent korrekt slik jeg opplever den, sa han.

Han sa at han nå har full oversikt over motpartens grunnlag for å vurdere å si ham opp.

Ryddig

– Selv om det var tungt å høre på, ble det formidlet på en ryddig måte. Det er slitsomt når arbeidsgiveren din blir en motpart, men det var godt for meg å få vite 100 prosent hva de mener er deres grunnlag. Det har gått ganske lang tid før jeg fikk hele den versjonen. I dag ble det lagt fram fra advokaten til skiforbundet, sa han.

Han ville ikke spekulere i om oppsigelse ble mer eller mindre sannsynlig gjennom torsdagens møte.

– Det er vel riktig å si at de vurderer det, og så er spørsmålet om møtet førte til at deres vurdering er styrket eller svekket. Vi har ment hele tiden at det ikke er grunnlag for oppsigelse, sa Bråthen.

– Konklusjonen er ikke kommet, og vi har avtalt et nytt møte neste torsdag.

Han kom til drøftelsesmøtet på Aker Brygge med sin advokat Marit Håvemoen og Atle Sønsteli Johansen, som er avdelingsleder i juridisk avdeling i LO.

Skiflyging

Selv om han var sent ute, stoppet Bråthen i to minutter hos de ventende journalistene. Han la ikke skjul på at han var spent.

– Det blir som å hoppe i skiflyging. Når du ikke har gjort det før så er det spennende, og du kjenner det i magen, sa han.

En times tid før møtet sendte Bråthen og hans advokater ut en pressemelding der de tok avstand fra sjikane og trusler mot motparten i hoppkonflikten.

– Det er litt viktig, spesielt i den situasjonen landet er i akkurat nå, å prøve å balansere ting som best vi kan. Ingen synes det er noe å komme med trusler og sjikane, spesielt på dager som dette, sa Clas Brede Bråthen før han gikk inn til drøftelsesmøtet.

