Vålerenga vendte til seier mot serielederen

sport

Mika Partanen ble matchvinner for Vålerenga da han satte inn 3-2-målet etter 2.02 minutter i forlengningen. Da hadde Jørgen Karterud redusert og Pontus Finstad utlignet i den siste perioden.

Stjernen ville med seier i ordinær tid hatt fire poengs luke på tabelltopp, men nå er Lillehammer bare to poeng bak etter sin 7-1-seier over Manglerud Star. Vålerenga klatret forbi Sparta, Stavanger og Storhamar til 3.-plass, fem poeng bak Stjernen.

Storhamar måtte tåle 3-4-tap hjemme mot Ringerike. Brett Perlini ble matchvinner i forlengningen med sitt annet mål i kampen. Sparta vant 3-2 over Grüner og holder 4.-plassen med like mange poeng som Vålerenga, ett foran Stavanger og to foran Storhamar.

Effektivt

Frisk Asker måtte betale dyrt for utvisningene, men straffet Stavanger Oilers med dødelig effektivitet og halte i land 6-5-seier borte. Laget er fortsatt på 7.-plass, men er nå bare to poeng bak 3.-plassen.

Henrik Holm i Oilers-målet ble byttet ut med Joona Partanen mot slutten av midtperioden etter å ha sluppet inn fem mål på 11 skudd. Partanen måtte kapitulere allerede på det fjerde skuddet etter at han kom inn, og det viste seg å bli vinnermålet.

Oilers scoret i sine tre første overtalsspill og holdt seg dermed inne i kampen. Utvisninger for Eskil Wold, Jacob Lagace og Anders Bastiansen ble omsatt i scoring av Jarrett Burton (1-2), Christoffer Karlsen (2-3) og Daniel Bøen Rokseth (3-3), men Frisk dro i vei likevel.

Avgjort

Bastiansen (2), David Morley, Mats Frøshaug og Eskil Wold scoret fem ganger på Holm i spill fem mot fem. Etter keeperbyttet fikk Frisk sitt første overtallsspill, og Wold satte inn 6-3-målet som avgjorde kampen.

Oilers reduserte to ganger i siste periode, ved Karlsen og Dan Kissel, men til ingen nytte. 41-23-seier i skuddstatistikken hjalp ikke.

(©NTB)