Krakens første seier i NHL

Seattle Kraken ble i 2018 NHLs 32. klubb. Laget ventet nesten i tre år før de kunne debutere hjemme, men NHL-sesongen ble innledet tirsdag med 3-4-tap for

Brandon Tanev scoret sitt annen mål for kvelden i åpent bur med 1.21 igjen av kampen og laget gikk opp til 4-2-ledelse. Hjemmelaget klarte bare å redusere til 3-4 med 40 sekunder igjen ved Mikael Granlund.

– Det er helt utrolig. Jeg snakker ikke bare for spillerne, men for hele organisasjonen som har stått på de siste to årene, sa målvakten Philipp Grubauer

Alex Wennberg og Jared McCann hadde hver ett mål og en assist i lagets første bortekamp.

Lagets trener Dave Hakstol sa at det var godt å få en seier allerede nå.

– Jeg synes man kunne se litt stress hos spillerne i tredje periode, sa Hakstol.

– Gutta var rolige og ganske så fokuserte innledningsvis. Jeg vet at spillerne er oppløftet etter å ta den første seieren. Det er stort for alle å ta lagets første NHL-seier.

Først neste helg skal laget spille sin første hjemmekamp. Før det er de tre møter borte mot Columbus Blue Jackets, Philadelphia Flyers og New Jersey Devils.

Fredag skal Mats Zuccarello i aksjon for Minnesota Wild når laget møter Anaheim Ducks på bortebane.

