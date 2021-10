Manchester United brukte fly til Leicester: Ti minutter i luften

sport

Avisen The Sun melder at spillere og ledere benyttet fly for å forflytte seg cirka 15 mil fra Manchester til Leicester fredag. Der skal det spilles Premier League-kamp lørdag.

Reisetiden skal ha vært ti minutter. Bakgrunnen for den historisk korte flyturen, var at motorveien M6 mellom de to byene var stengt fredag ettermiddag. Derfor ble klubbussen stående.

United starter lørdag en periode med mange svært vriene kamper både i serie og Champions League.

Solskjær har også nøkkelfolk ute med skader.

