Milan snudde til seier i Zlatan-comebacket – dro fra Inter på tabellen

sport

I tillegg fikk Zlatan Ibrahimovic sitt comeback etter et måneds skadefravær. Minuttet etter at han kom på banen, fikk Milan sin tredje scoring.

Inters 1-3-tap for Lazio gjorde at byrival Milan nå er fem poeng foran i kampen om seriegullet i Italia. Napoli ligger på 2.-plass ett poeng bak Milan før søndagens kamp mot Torino.

Gianluca Caprari og Antonín Barák ga hjemmelaget 2-0 allerede før 24 minutter var spilt. Olivier Giroud reduserte en halvtime før slutt, og Franck Kessie utlignet på straffe et kvarter senere. To minutter etter sikret Milan seieren etter et selvmål av Koray Günter.

For Inter var det motsatt. Etter å ha ledet 1-0, ble det til slutt 1-3 for Milano-laget som gikk på sitt første tap for sesongen.

Ivan Perisic ga Inter en drømmestart med mål fra straffemerket etter tolv minutter, men med en halvtime igjen av kampen utlignet Lazio etter straffescoring fra Ciro Immobile.

Med ti minutter igjen å spille var Felipe Anderson på rett plass til rett tid og sendte Lazio i føringen etter en retur fra keeper. På overtid sørget Sergej Milinkovic-Savic for 3-1 med et flott hodestøt.

Lazio knepper dermed innpå Inter, som åpnet sesongen med fem seirer og to uavgjort.

Salernitana-midtstopper Stefan Strandberg har vært i god form den siste tiden og fikk også sin første seier før landslagspausen, men lørdag kveld ble det et nytt nederlag med 1-2 borte mot Spezia.

(©NTB)