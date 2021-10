Molde på topp etter seier over Tromsø

sport

På en regntung gressmatte i Molde hadde Tromsø håp om å gjøre livet surt for gulljagende moldensere. Hjemmelaget, med toppscorer Ohi Omoijuanfo i spissen, skapte sjanse på sjanse, men med dårlig uttelling.

Målet til venstreback Kristoffer Haugen ti minutter før pause var derfor kjærkomment. Det medga Haugen i intervju med Discovery i pausen.

– Vi trengte det. Vi har stanget mot en vegg hele omgangen, så det var godt å få det målet. Forhåpentligvis gjør det at de må litt opp og presse høyere så vi får litt mer rom, sa Haugen.

Tromsø ymtet seg litt mer frampå etter hvilen, men med drøyt ti minutter igjen av kampen gjorde Ola Brynhildsen det meste selv da han la på til 2-0. Få minutter senere sørget Martin Bjørnbak for 3-0 og tre poeng for Molde.

– Første omgang blir tøff. Vi er et halvsekund for sent ute, og det er en tøff omgang. Store deler av andre omgang er veldig bra. Jeg synes vi tidvis klarer å dominere dem, oppsummerte Tromsø-trener Gaute Helstrup.

Gullkamp

Tromsø må fortsette å kjempe for å overleve i Eliteserien, men i Molde er det som alltid snakk om gull. Med 3-0-seieren topper Molde tabellen før Bodø/Glimt spiller mot Sarpsborg søndag.

– Det blir veldig spennende. Det blir en fight mellom i hvert fall Bodø/Glimt og oss og kanskje noen andre som melder seg på. Det er viktig å ta de poengene man får. Man må neste vinne alle kampene, sa Brynhildsen om seieren og gullkampen.

Både Molde og Tromsø skal spille mot dumpekandidater neste serierunde. Molde skal til Bærum for å spille mot Stabæk, mens Tromsø tar imot bunnlaget Mjøndalen hjemme på Alfheim.

Der stiller Tromsø som favoritter, etter en kamp som underdog i Molde.

Brøt gjennom Tromsø-muren

Tromsø prøvde å forsvare seg til ett poeng og hadde mer enn nok med å holde unna mot Moldes offensive skyts fra starten av kampen. Allerede etter tre minutter ble Ohi forsøk på hodet reddet på streken.

Ohi fikk en god sjanse fem minutter senere, men denne gangen ble han stoppet av en god takling fra Casper Øyvann. Enda nærmere var Brynhildsen etter 31 minutter da han smalt ballen i tverrliggeren.

I det 34. minutt skulle endelig målet komme, da Ohi tok på seg rollen som servitør. Eliteseriens toppscorer dro seg flott forbi et par Tromsø-spillere og spilte inn til Brynhildsen som ikke fikk klem på avslutningen. Istedenfor trillet ballen videre i feltet, der Haugen smalt inn sitt sjette mål for sesong.

Like før pause fikk Ohi sin største mulighet i 1. omgang, men på nærmest åpent mål blåste spissen ballen over og 1-0 sto seg til pause.

Brynhildsen sikret seieren

2. omgang var åtte minutter gammel da Ohi fikk enda et skudd blokkert av en oppofrende Tromsø-spiller. Nok en gang var ikke avslutningen all verden, men blokkeringen fra Jostein Gundersen var uansett av høy klasse og holdt Tromsø inne i kampen.

Selv om Tromsø ble presset tilbake i banen også fra start i 2. omgang, måtte «Gutan» framover for å score og ha sjanse til å få poeng.

Med drøyt 20 minutter igjen tok Tromsø initiativet i kampen og kom til sin første gode mulighet da det var Molde og Bjørnbaks tur til å blokkere et farlig skudd.

Men da det virket som om Tromsø nærmet seg utligning, avgjorde Molde kampen med 12 minutter igjen å spille. Brynhildsen tråklet seg gjennom feltet og klemte til fra 16 meter med en markkryper som føk inn i hjørnet.

Fire minutter senere kunne Bjørnbak stange inn 3-0 på etter corner og sette den siste spikeren i kista.

