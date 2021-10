Ringerike yppet seg mot serieleder Stjernen – tapte 6-7

sport

Ringerike slo Storhamar på bortebane torsdag etter forlengning. Selvtilliten er på topp, og etter førsteperioden ledet laget 3-0 etter to mål fra Brett Perlini og ett fra David Åslin.

Gjestene slo tilbake to ganger ved Patrick Newell og Jonathan Asbjørnsen. Kenneth Gulbrandsen økte til 4-2 før Filip Gunnarsson reduserte til 3-4. Perlini fullførte sitt hat trick da han gjorde 5-3 like før midtperiodens slutt.

Arttu Niskakangas reduserte i et overtall med litt over et kvarter igjen av kampen. To kjappe mål fra Riley Brace og Austin Cangelosi sendte Stjernen foran. Gulbrandsens annet mål ble til 6-6 før Cangelosi ordnet 7-6 med litt under tre minutter igjen av kampen.

Straffeavgjørelse

Vålerenga tapte etter straffer borte mot Sparta. Vålerenga kom best ut da Storm Mørch-Karlstad ordnet 1-0 mot slutten av 1. periode. Hans Kristian Jakobsson utlignet for vertene med midtperiodens eneste scoring. Det ble ikke flere scoringer verken i tredje periode eller i forlengningen.

Frisk Asker slo tabelljumbo Manglerud Star med 5-0. Anders Bastiansen ordnet 1-0 i første perioden før David Morley (2), Magnus Geheb og Viktor Granholm scoret i sisteperioden.

Oilers-seier

I Stavanger var det hjemmelaget som tok seieren etter forlengning. Carl Christoffer Karlsen sendte hjemmelaget til himmels etter drøyt ett minutt inn i forlengingen.

Kampen startet med at Dennis Sveum sendte vertene i føringen, før Patrick Thoresen utlignet for Storhamar i 2.-perioden.

Jarrett Burton sendte så igjen Oilers i ledelsen, men også denne gang skulle bortelaget komme tilbake i kampen. Eirik Salsten utlignet med 16 minutter igjen.

Så var det Storhamars tur til å ta ledelsen. Med fem minutter igjen scoret Patrick Elvsveen, og det så ut som bortelaget skulle stjele alle poengene. Med litt over to minutter igjen utlignet imidlertid Steven Whitney og sendte kampen til forlengning. Der ble Karlsen den store helten.

