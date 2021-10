Akershus skikrets tar mistillitsavgjørelse onsdag

sport

– Trykker vi på knappen nå, blir det dramatisk. Det vil føre til furore i skiidretten.

Det sier Dag Helland-Hansen, leder for langrennskomiteen i Akershus skikrets, til Adresseavisen. I et møte hans komité hadde 13. oktober, ble det enstemmig vedtatt at den vil stille mistillitsforslag mot sittende skistyret.

Onsdag skal kretsstyret i Akershus behandle saken. Da blir det endelig avgjort om skikretsen stiller mistillitsforslag eller ikke. Bakgrunnen er den betente konflikten mellom hoppsjef Bråthen og Norges Skiforbund.

NRK omtalte saken først.

Dette sier Røste om Helland-Hansens uttalelser og mulig mistillit: – Denne saken er en stor belastning for hele organisasjonen, og vi har stor forståelse for frustrasjonen i Ski-Norge. Det er ingen tvil om at den negative oppmerksomheten den får i mediene og sosiale medier, gjør tillitsvalgte urolige. Det viktigste nå er at saken så raskt det lar seg gjøre får en avklaring. Det ble som kjent gjennomført drøftingsmøte tidligere denne uka, og dialogen fortsetter kommende uke, sier Røste til Adresseavisen.

17. august avslørte TV 2 Norges Skiforbunds beslutning om å avslutte Bråthens kontrakt som hoppsjef. Hans nåværende avtale løper ut i april neste år.

(©NTB)