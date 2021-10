Håndballpresident Lio har fått korona – smitten stiger etter landskamp

sport

Bærum kommune opplyser søndag kveld til at det er minst 32 smittede etter at Norge og Slovenia møttes i Nadderud Arena 7. oktober med 1526 tilskuere til stede, skriver avisen.

– Jeg vet jo ikke sikkert at jeg ble smittet på kampen, men det er jo ikke usannsynlig, sier Lio.

– Jeg ble dårlig forrige søndag og har hatt feber og vondt i kroppen i en uke. Jeg har ikke hatt andre symptomer enn de du får av en veldig sterk influensa, sier Lio som er fullvaksinert.

For to dager siden opplyste Bærum kommune at det var registrert 24 smittede.

– Det er smitte både blant spillere, funksjonærer og publikummere. Vi oppfordrer alle som var til stede på kampen, om å ta en selvtest eller eventuelt ta kontakt med en teststasjon, sa smittevernoverlege Bjørg Dysthe da.

Nå bekrefter kommuneoverlege Fritz Leonard Nilsen at tallet er oppe i 32 positive tester.

Vipers var uten seks spillere til kampen mot Flint Tønsberg tidligere denne uken. Tre spillere på kristiansandslaget har testet positivt.

