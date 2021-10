Tottenham – Newcastle stanset – tilskuer fikk illebefinnende

sport

Det var fem minutter igjen av første omgang da kampen ble stoppet. Helsepersonell løp opp på tribunen med en hjertestarter. Etter seks minutter ble spillerne sendt i garderoben av dommer André Marriner.

Tottenham-back Sergio Reguilón gikk bort til Marriner etter 40 minutters spill og gjorde dommeren oppmerksom på at noe foregikk på tribunen. Etter hvert ble det stille på stadion, og blant annet en hjertestarter ble fraktet av helsepersonell opp blant publikum etter en god jobb av Eric Dier.

Et drøyt kvarter var spillerne i garderoben før de kom ut til applaus for å varme opp igjen for å spille de siste minuttene før pause. Og da kampen var i gang igjen, kom meldingen over stadion om at tilstanden til vedkommende som ble behandlet på stadion, var stabil.

Stillingen i kampen er foreløpig 3-1 til Tottenham. Callum Wilson sendte vertene i føringen, men Tanguy Ndombele og Harry Kane snudde kampen. Etter avbrekket scoret Heung-min Son og sørget for 3-1 like før pause.

(©NTB)