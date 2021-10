Tungt å dra fulle tribuner for «serieleder» Glimt

sport

Kamptidspunktet er endret fra 18.00 til 17.00 – Vi har solgt 3800 billetter, og det går jevnt unna. Vi får vel kanskje ikke full stadion, men vi er likevel over snittet fra 2019 som er det mest sammenlignbare, sier arrangementssjef Ørjan Heldal til NTB.

– Kampene mot Roma ble revet vekk på kort tid. Hva tror du årsaken til at folk ikke kommer til Aspmyra for å se Glimt i serien nå når mulighetene er til stede?

– Det er nok litt vanskelig å endre folks vaner over natten. Vi får se. Det er ingen krise selv om jeg hadde ønsket at det ble fullt. Vi går inn for at folk på tribunen skal en god opplevelse og ta den med seg videre og fortelle andre hvor flott var å se kamp igjen, sier Heldal.

Aspmyra har for tiden en publikumskapasitet på 5400. Publikumssnittet for 2019-sesongen for Bodø/Glimts del var på 3346.

