Bohinen forlenger ikke med Sarpsborg 08: – Timingen er ikke optimal

sport

Det opplyser klubben i en pressemelding. Bohinen tok over klubben i juni etter Mikael Stahre forlot klubben til fordel for IFK Göteborg. Bohinen skrev under på en kontrakt fram til 31. desember 2021.

– Lars Bohinens kompetanse og erfaring var den riktige for Sarpsborg 08 i overgangsperioden før en mer permanent trener var på plass. På kort varsel fikk klubben inn en hardtarbeidende og motivert trener som kjente norsk fotball og Sarpsborg 08 godt, sier styreleder Hans Petter Arnesen i Sarpsborg 08.

– Timingen er ikke optimal, det har jeg ingen problemer med å innrømme, fordi vi er i en presset situasjon i en avgjørende fase av sesongen. Det ville vært å foretrekke at man fikk jobbet i fred og ro med det samme fokuset. Det er alltid fare for at en beslutning som dette kan slå negativt ut på spillegruppen, sier Bohinen til VG.

Delt

– Vi er fra begge sider godt fornøyde med samarbeidet som har vært. Vi er imidlertid noe mer delt når det gjelder hvordan vi skal utvikle laget fremover, sier Arnesen.

Bohinen selv vil ikke si om avgjørelsen var et ønske fra ham eller ikke.

– Det er ikke viktig i denne sammenhengen, sier han til Sarpsborg Arbeiderblad.

– Det er ikke så mye mer å si om dette, bortsett fra at det er en riktig beslutning, sier han også.

12.-plass

Bohinen er med det ledig på markedet på nyåret. Etter spillerkarrieren som tok slutt i 2004, har han vært i Vålerenga som assistent og Stabæk som sportsdirektør. Som hovedtrener har den tidligere landslagsspilleren trent Asker, Sandefjord og Aalesund i tillegg til Sarpsborg.

Han fikk 49 landskamper for Norge og scoret ti mål. Som spiller har han et stort navn i England etter sin tid i blant annet Nottingham Forest.

Sarpsborg 08 ligger på 12.-plass med 23 poeng med åtte kamper igjen. Det er fire poeng ned til Brann på nedrykkskvalifisering.

Søndag ble det 1-2-tap borte for serieleder Bodø/Glimt.

(©NTB)