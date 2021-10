Demonstranter forsøkte å ødelegge tenningen av OL-ilden

sport

De tre ble derimot effektivt stoppet av sikkerhetspolitiet da de forsøkte å ta seg over en steinmur. De hadde med et banner med påskriften «Nei til folkemordleker».

De 24. vinterlekene i den kinesiske hovedstaden går fra 4. til 20. februar neste år. Det skal deles ut medaljer i 109 øvelser i 15 disipliner i 7 grener.

OL-ilden ble tent med en lupe og av sollyset under den tradisjonelle seremonien, men på grunn av koronapandemien vil det ikke være noen vanlig fakkelstafett denne gangen.

Istedenfor vil tre løpere ha kortere etapper med flammen på vei til Akropolis i Aten hvor den vil være over natten.

Tirsdag vil den kinesiske organisasjonskomiteen få overrakt flammen under en seremoni på Panathenaic stadion som ble brukt til sommerlekene i både 1896 og 2004.

Beijing som OL-arrangør har fått massiv kritikk på grunn av blant annet brudd på menneskerettighetene. Under seremonien hadde demonstrantene klart å ta seg inn for å vise sitt syn mot at vinterlekene skal gå i Kina.

(©NTB)