Demonstranter forsøkte å stanse tenningen av OL-ilden

sport

De tre aktivistene som klarte å ta seg inn på området i Olympia ved å klatre over et gjerde, skal ha vist fram et banner med påskriften «Nei til folkemordleker».

De kom seg aldri fram til stedet der seremonien fant sted før de ble tatt hånd av politiet, melder nyhetsbyrået AP. Også Reuters omtaler episoden.

Tidligere på dagen skal ytterligere fire aktivister ha blitt fjernet før de rakk å ta seg helt inn på området.

OL-ilden ble tent med en lupe og av sollyset under den tradisjonelle seremonien, men på grunn av koronapandemien var det ingen publikummere til stede. Noen ordinær fakkelstafett er det heller ikke snakk om å gjennomføre.

I stedet gjennomfører tre løpere kortere etapper med flammen mandag ettermiddag på vei til Akropolis i Aten, der ilden skal være fram til tirsdag.

IOC avviser ansvar

Tirsdag vil den kinesiske organisasjonskomiteen få overrakt flammen under en seremoni på Panathenaic stadion. Den ble brukt til sommerlekene både i 1896 og 2004.

Kina har som OL-arrangør fått massiv kritikk. Landet er anklaget for grove overgrep mot uigurene, men har avvist brudd på menneskerettighetene.

Da Kina sist var OL-arrangør i 2008, ble det også gjennomført demonstrasjoner i forbindelse med at OL-ilden ble tent.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har gjort det klart at Kinas forhold til menneskerettigheter ikke er deres anliggende.

– Vi har ingen mulighet til å fortelle land hva de skal gjøre, det er ikke vårt ansvar, sa visepresident John Coates nylig.

– Politisk nøytralt

I sin tale under tenningen av ilden mandag gjentok IOC-president Thomas Bach det budskapet. Han sa blant annet at moderne leker må bli «respektert som politisk nøytral grunn».

– Bare denne politiske nøytraliteten sikrer at De olympiske leker kan rage over og forbi de politiske forskjellene som eksisterer i vår tid», fortsatte Bach.

– De olympiske lekene kan ikke løse alle utfordringene i vår verden. Men de setter et eksempel for en verden der alle respekterer de samme reglene og hverandre.

De 24. vinterlekene i den kinesiske hovedstaden går fra 4. til 20. februar neste år. Det skal deles ut medaljer i 109 øvelser i 15 disipliner i 7 grener.

Beijing er den første byen i historien som både vil ha arrangert vinter- og sommer-OL.

(©NTB)