Johnsen ut med skade i Serie A-kamp

sport

Johnsen ble behandlet med isspray, men det gjorde ingen underverker. Han ble tatt av og erstattet med David Okereke i det 50. minutt.

Skaden skjedde en uke etter at han debuterte for Norges A-landslag i seieren mot Montenegro. Der spilte han en vel halvtime som innbytter og sto for den målgivende pasningen på 2-0-scoringen.

Johnsen har startet alle Venezias ligakamper siden opprykket til Serie A. Nå kan han få et ufrivillig avbrekk fra fotballen.

Venezia ledet 1-0 til pause etter en scoring fra Mattia Aramu. Laget sto med fem poeng før mandagens oppgjør.

(©NTB)