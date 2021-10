Zlatan uaktuell fra start mot Porto i mesterligaen

sport

Ibrahimovic har slitt med skader store deler av året. I sommer mistet han EM etter at han pådro seg en kneskade i siste liten før mesterskapet.

Han var tilbake i Milan-troppen i midten av september, men måtte igjen melde forfall til Sveriges VM-kvalifiseringskamper tidligere i oktober.

Han kom inn mot Hellas Verona i helgen etter skadeavbrekket og spilte et kvarter. Ibrahimovic står med kun to kamper for Milan i høst.

Tirsdag skal han etter sigende være tilbake og klar for spill, men ikke 90 minutter, ifølge treneren Stefano Pioli.

– Han kan spille noen minutter, men ikke veldig mye mer, sa han på pressekonferansen mandag.

– Zlatan er definitivt bedre, men han spilte bare 15 minutter på lørdag, la han til.

