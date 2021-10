Coates senket Besiktas – sto bak tre mål på hjørnespark

sport

Coates nikket inn lagets to første mål i 4-1-seieren på nesten identiske cornertrekk. Uruguayaneren var nær ved å fullføre et sjeldent hattrick på et nytt hjørnespark, men det ble i stedet straffespark etter VAR-gjennomgang.

Begge lag jaget sine første mesterligapoeng i gruppa som har vært dominert av Ajax og Borussia Dortmund, og Besiktas ble felt av sårbarhet på defensiv dødball. Da hjalp det lite at også hjemmelaget scoret på et hjørnespark.

Rett før slutt satte Paulinho punktum da han skrudde ballen i hjørnet og gjorde opp for to treff i metallet tidligere i den andre omgangen.

I det 15. minutt tok Pedro Gonçalves corner fra høyre. Gonçalo Inácio vant i lufta ved nærmeste stolpe og styrte ballen videre til Coates. Lagkapteinen var helt alene og kunne stupe inn ledermålet.

Etter et hjørnespark i motsatt ende av banen kunne hjemmepublikum en liten stund glede seg over utligningsmålet. Sporting klaget til dommeren og mente at Cyle Larin trykket ned Matheus Reis før han stanget serven fra Miralem Pjanic i mål ved lengste stolpe, men målet ble godkjent.

Bare tre minutter senere ledet Sporting igjen, etter en nesten tro kopi av det første ledermålet. Igjen slo Gonçalves et hjørnespark mot nærmeste stolpe. Denne gang vant Paulinho i lufta mot Larin og stusset videre, og Coates stanget ballen inn fra kort hold.

VAR-straffe

I det 41. minutt var Coates veldig nær hattrick i cornermål da Pablo Sarabias hjørnespark fra venstre nådde hans panne inne i feltet. Ballen endret retning og ble refleksreddet av keeper Ersin Destanoglu, men etter det neste Besiktas-angrepet meddelte VAR-rommet til dommeren at Coates-nikken endret retning på hånden til Domagoj Vida, og det ble straffespark.

Sarabia fintet ut keeper og trillet ballen i hjørnet.

Besiktas fikk en ny smell da Alex Teixeiras vidunderlige volley på overtid i omgangen ble annullert for en liten, men klar offside. Teixeira jaget Welintons følsomme bakromspasning, slo til før ballen nådde gresset og fluktet den i motsatt kryss.

Michy Batshuayi hadde også et stolpetreff for Besiktas i den første omgangen, men gjestene gikk til pause med to måls ledelse.

Stolpetreff

Besiktas jaget en vei inn i kampen igjen, men Sporting var nærmest scoring da Paulinho først skjøt i innsiden av stolpen og litt senere knallet ballen i tverrliggeren. Til slutt lyktes han, og scoringen i det 89. minutt gjør at Sporting for første gang har scoret fire mål på bortebane i mesterligaen.

Lagene møtes igjen om to uker i Lisboa, og Sporting vil med seier også da melde seg på igjen i kampen om avansement til cupspillet.

Ikke lenge etter sluttsignalet i Istanbul møttes Ajax og Borussia Dortmund til toppkamp i gruppa, med Erling Braut Haaland på topp for gjestene.

