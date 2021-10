Bekymret Mourinho før kampen mot Bodø/Glimt: – Det er en enorm forskjell

sport

Roma-treneren var avslappet på pressekonferansen før kampen mot den norske seriemesteren, men uttrykte bekymring for at kampen spilles på kunstgress.

– Det er mulig at vi endrer på laget grunnet kunstgress. Det er en enorm forskjell at det er kunstgress, sa Mourinho.

– Jeg vil ikke endre på hele laget, fastslo han.

I kampen venter det nok mye vind i tillegg til at kampen spilles på kunstgress. Trenerprofilen er klar på at han ikke kommer til å ta noen sjanser.

– Det er vanskelige værforhold og vi har mange spillere som er utsatt for skade. Vi vil ikke ta noen sjanser i denne kampen, fortsatte portugiseren.

På spørsmål om det er noen enkeltspillere han har sett seg ut fra det nordnorske laget, var svaret klart.

– Jeg ønsker ikke å snakke om enkelte spillere, men det er et lag som spiller bra, sa han og fortsatte:

– De har tatt fire poeng, og det må være en grunn til det.

Roma kommer til kampen med et 0-1-tap for Juventus i beina, men har full pott etter to runder i conferenceligaen.

