Fifa presenterer VM-planer i desember

Det ble klart onsdag. Mange landslagstrenere, deriblant Ståle Solbakken, har denne uken møttes digitalt for å diskutere fotballfremtiden. Der har også forslaget om verdensmesterskap annethvert år vært på dagsorden.

Fifa-president Gianni Infantino sier ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA at møtet avholdes 20. desember, og at det der skal presenteres planer for den internasjonale fotballen i årene framover.

Der er det ventet at de vil presentere detaljerte planer for VM annethvert år. Forslaget, som har opphav hos den tidligere stjernetreneren Arsène Wenger, har møtt stor motstand ute i verdens fotballhjørner.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) og Det søramerikanske fotballforbundet (Conmebol) er blant de skarpeste motstanderne. Det er også Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Verdensmesterskap annethvert år skal ifølge Fifa starte fra 2026 om det blir vedtatt.

