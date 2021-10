Orienteringsfolket totalforbyr fluor

sport

– IOF har fulgt nøye hvordan forbudet av fluorbaserte produkter har blitt diskutert og fulgt opp blant de andre vinteridrettsforbundene. På vei mot det endelige målet om totalforbud av fluorbaserte smurningsprodukter, er tilpasning av reglementet foran sesongen 2021/22 det første skrittet, heter det i en pressemelding.

Det er to gjeldende EU-direktiv som slår fast at det er forbudt å produsere, selge og bruke produkter (skismurning) som inneholder PFOA (også kalt C8-produkt).

I tråd med lignende avgjørelser tatt av både Det internasjonale skiforbundet og skiskytterforbundet IBU, har IOF bestemt at bruk av C8-produktet er forbudt i alle IOF-konkurranser, inkludert verdenscupen. Det betyr at alle C8-produkt er forbudt, men at såkalte C6-produkt fortsatt vil være godkjent i 2021-sesongen. IOF oppfordrer sine nasjonale medlemmer til å innføre lignende forbud for nasjonale skiorienteringskonkurranser.

Fordi kostnadseffektive testmetoder som er under utvikling ennå ikke er på plass, vil IOF innføre at utøvere og lag må fylle ut en erklæring hvor de godkjenner de nye reglene.

IOF vil også ha rett til å inspisere de produktene som brukes, og til å utføre laboratorietester om nødvendig. Forbudet trer i kraft fra 1. november 2021.

