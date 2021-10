Salzburg slo Wolfsburg og skaffet poengluke

sport

Salzburg har åpnet mesterligahøsten forrykende. Etter uavgjort borte mot Sevilla har både Lille (2-1) og nå Wolfsburg kommet til kort mot de østerrikske mesterne.

Salzburg står med sju poeng og tabelltopp etter onsdagens mesterligaoppgjør. Lille og Sevilla spilte 0-0, og dermed leder de østerrikske laget med fire poeng ned til Sevilla, som har spilt uavgjort i alle sine kamper.

Wolfsburg har på sin side fem poeng opp til Salzburg etter to uavgjortresultater før onsdagens tap.

Det var hjemmelaget Salzburg som åpnet best. Etter kun tre minutter utnyttet Karim Adeyemi svakt forsvarsspill og sendte Salzburg i ledelsen. Etter 15 minutter utlignet Lukas Nmecha for tyskerne da han møtte et hjørnespark med hodet.

Etter 65 minutter sendte Noah Okafor østerrikerne i ledelsen igjen. Han fikk foten på ballen etter litt rot i Wolfsburg-feltet. Samme man satte også inn 3-1-målet. Bernardo headet ballen ned til Okafor, som enkelt satte ballen i nettet.

Målløst i Lille

I oppgjøret mellom Lille og Sevilla endte det 0-0 etter et relativt sjansefattig oppgjør. Sevilla var nærmest ved Suso, som var den som skapte mest i oppgjøret, men ballen ville ikke i mål for det spanske laget mot de franske mesterne.

Renato Sanchez hadde en god mulighet for Lille i 1. omgang, men Sevilla-keeper Yassine Bounou gjorde seg stor og avverget.

