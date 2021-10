Solskjær: – De spilte for United, ikke for meg

sport

Det gjorde han i intervju med BT Sport vist på TV 2.

– Ikke prøv deg. Da viser du spillerne manglende respekt. De spilte for Manchester United! Jeg sa til dem at de er de heldigste i verden, både startelleveren og innbytterne, som får spille for denne klubben. Det er så mange millioner som ønsker det, sa han.

Supporterne nær intervjusonen sang og jublet for Solskjær under intervjuet.

– De er en stor del av klubben. Sangen deres holdt spillerne oppe, sa Solskjær. Han ble minnet om at en god del av publikum buet og pep ved pause, da det sto 0-2.

– Ja, men dette hjørnet her er de beste i verden. Som supporter kan man fort være litt nede, men disse holder koken uansett, sa Solskjær.

Han så igjen laget komme under i en mesterligakamp på hjemmebane.

– Jeg synes vi spilte bra i første omgang også, men Atalanta hadde to sjanser og scoret to mål. Det må stoppe om det skal være mulig å overleve inn i 50-årene, sa han.

– Ved pause sa jeg til spillerne at om vi fikk neste mål så kom vi til å vinne.

Solskjær hyllet Cristiano Ronaldo, som ble matchvinner.

– Om noen vil kritisere ham for arbeidsraten eller innstillingen så se på denne kampen. Han løp hele tiden, og foran mål er han enorm.

Marcus Rashford, som scoret det første målet, fikk en smell og måte ut.

– Jeg tror han blir klar til søndagens kamp mot Liverpool, sa Solskjær.

(©NTB)