Kilde står over verdenscupåpningen – gjør comeback i Lake Louise

sport

Fredag fortalte han den oppmøtte norske pressen i Sölden at han ikke stiller i søndagens storslalåmrenn og verdenscupåpning samme sted.

29-åringen ødela korsbåndet i midten av januar og har vært under opptrening siden.

Kilde står med seks enkeltseirer i verdenscupen og vant verdenscupen sammenlagt i 2019/20-sesongen. Store deler av fjorårssesongen gikk ad undas.

– Det er ikke noe dramatisk i det hele tatt. Det lå litt i kortene fra min side. Ni måneder er fortsatt tidlig etter en korsbåndssituasjon. Jeg har fått trent bra og har kjørt mye på ski, men jeg har ikke fått trent nok intensitet og lengde til at jeg kan kjøre her uten risiko. Det er alltid en risiko å kjøre renn, og den er større nå ettersom kneet er under rehabilitering, sa Kilde til NTB.

Glad

Det var langt fra noen slagen mann som møtte NTB på Hotel Regina i sentrum av Sölden fredag ettermiddag.

– Jeg er utrolig happy med hvordan stoda er. Kneet oppfører seg veldig bra, og jeg er bare glad for å være tilbake på ski.

– Er du smertefri?

– Ja. Det vil alltid være litt irring etter trening, men det blir bare mindre og mindre for hver dag jeg kjører. Jeg hadde fire dager med trening med røff storslalåm på breen i Val Senales der jeg ikke kjente noen ting etterpå.

Kilde sier at han hadde stilt om det hadde handlet om edelt metall, og at han mest sannsynlig hadde klart seg fint,

– Den lille sannsynligheten for at det ikke hadde gått så bra, den er jeg ikke villig til å ta. Hadde det vært OL i neste uke, så hadde jeg tatt det som et prøverenn, men nå er det en måned til neste gang, og da tar jeg den perioden fram til Lake Louise i neste måned.

Savn

– Hvordan har de siste månedene vært?

– Jeg har satt pris på å være tilbake på ski og kunnet bruke tiden på å være idrettsutøver igjen. Du nyter det mye mer etter en slik skadeperiode, for du har savnet det. Når jeg står på start og trener, så er det gleden av å kjøre carving som er kul, ikke bare det å fighte med klokka. Den gleden skal jeg prøve å bevare så lenge kan. Jeg kommer nok til å kjenne at jeg blitt lei ut over sesongen, men akkurat nå kjennes det all right ut.

De neste rennene i Lake Louise kjøres 26. – 28. november. Der står det både utfor og super-G på programmet. Deretter venter det samme program i Beaver Creek i USA uken etter før alpinistene vender tilbake til Europa.

(©NTB)