Newcastle har vikarmanager i to kamper

sport

Det bekreftet Jones på en pressekonferanse fredag. Etter planen styrer han Newcastle borte mot Crystal Palace lørdag og hjemme mot Chelsea en uke senere.

Jones ble i januar en del av støtteapparatet etter å ha jobbet under Roberto Martínez på det belgiske landslaget.

Onsdag kom nyheten om at Bruce var ferdig som Newcastle-manager. Avgangen skjedde få uker etter at klubben ble kjøpt opp av et saudiarabisk investeringsfond.

De nye eierne ønsker å gjøre Newcastle til en maktfaktor, men i første omgang må laget spille seg ut av nedrykkstrøbbel. Null seirer og skrale tre poeng er fasiten etter åtte Premier League-runder.

Tidligere Roma-trener Paulo Fonseca er nevnt som den fremste kandidaten til å ta over etter Bruce, men Eddie Howe og Lucien Favre skal også være på blokka. Duoen har fortid i henholdsvis Bournemouth og Borussia Dortmund.

(©NTB)