Stabilt for City-fan som ble angrepet etter mesterligakamp

sport

Supporteren ligger fortsatt i koma, men tilstanden skal ha bedret seg.

Fem personer ble arrestert etter at 63-åringen, som er belgisk, ble angrepet på en parkeringsplass i tilknytning til en bensinstasjon etter tirsdagens kamp.

To personer er siktet for vold, mens alle de fem pågrepne må svare for å ha gjort seg skyldig i grov uaktsomhet, opplyser påtalemyndigheten i Øst-Flandern i en uttalelse fredag.

Torsdag måtte alle de siktede møte for en domstol i byen Gent. Tre av dem er løslatt, men har ikke tillatelse til å delta på fotballkamper i tiden som kommer. De to øvrige er fortsatt i politiets varetekt.

Manchester City har i etterkant av episoden opplyst at klubbledelsen jobber tett med belgisk politi og Manchester-politiet i saken. Målet er å skaffe til veie mer informasjon rundt hendelsesforløpet.

City vant kampen 5-1.

(©NTB)