Dortmund gjorde jobben uten Haaland

Emre Can banet vei for seieren med en straffescoring etter en halvtime. Deretter doblet stopperveteranen Mats Hummels på volley like før pause, mens Jude Bellingham senere fintet bort tre forsvarere og lobbet inn dagens tredje nettkjenning.

I sluttminuttene sprakk Dortmund-nullen. Arminia Bielefeld reduserte ved Fabian Klos fra krittmerket.

Trepoengeren kom få dager etter at Dortmund ble nedsablet 4-0 av Ajax i mesterligaen. Det var i den kampen Haaland pådro seg hofteskaden som holder jærbuen ute av spill i flere uker.

Borussia Dortmund klarte seg lørdag greit mot et av Bundesligas svakeste lag, men langt tøffere motstand venter. Neste helg kommer Köln på besøk, og en uke senere har laget bortekamp mot RB Leipzig. Mellom de to oppgjørene vanker også et nytt møte med Ajax.

Etter ni runder ligger Dortmund ett poeng bak tabelltopp Bayern München, som igjen vant overlegent med 4-0 hjemme mot Hoffenheim. Serge Gnabry, Robert Lewandowski, Eric Maxim Choupo-Moting og Kingsley Coman scoret målene.

