Mead frelste England med lynraskt hattrick

Kampen var målløs da Mead ble byttet inn for midtbanespiller Rachel Daly i det 63. minutt, og sekunder senere gjorde hun 1-0 på et hjørnespark. Før hun hadde vært på banen et kvarter hadde Mead avgjort kampen med hattrick.

Hun scoret i det 64., 74. og 78. minutt. Innimellom tegnet også navnesøster Beth England seg på scoringslista. Chelsea-spissen ble byttet inn samtidig med Mead.

Byttene gjorde at Englands nye landslagssjef Sarina Wiegman, som avløste vikar Hege Riise etter OL, fikk sin tredje seier på tre forsøk. Målforskjellen er nå 22-0, men England slet lenge med å få ballen i mål foran 23.225 tilskuere som begynte å bli utålmodige før Mead ga dem det de var kommet for.

