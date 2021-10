Mowinckel og Fürst Holtmann langt unna pallplass i sesongåpningen

sport

Mowinckel kjørte inn til tiden 1.04.22 og lå på 13.-plass etter at de 30 første utøverne hadde kjørt. Opp til hjemmehåpet Stephanie Brunner på 3.-plass er det nesten et sekund.

– Jeg blir litt for statisk noen ganger, men å være tilbake igjen og når det ser ut til at jeg er blant topp 15 etter førsteomgang, er det noe jeg er fornøyd med, sa Mowinckel til NRK.

Lara Gut-Behrami leder med tiden 1.02.82, to hundredeler foran amerikanske Mikaela Shiffrin i en liten klasse for seg etter første omgang. Begge leder med over halvsekundet foran Brunner på 3.-plass.

Fürst Holtmann, som var nær pallplass i sesongåpningen i Sölden de to siste sesongene, skuffet i første omgang. Hun ligger på foreløpig 18.-plass, et halvt sekund bak Mowinckel.

– Det er alltid fint å kjøre ski i solen, men det er ikke alltid skikjøringen står til solen, sa en skuffet Fürst Holtmann.

Maria Therese Tviberg, Marte Monsen, Thea Louise Stjernesund og Kristin Lysdahl stiller også for Norge, på senere startnummer.

(©NTB)