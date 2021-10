Tviberg nummer fem i Sölden etter knallomgang og karrierebeste: – Fantastisk!

sport

Tviberg lå på 14.-plass etter første omgang, men kjørte seg opp ni hakk i finalen. Hun suste inn til ny ledertid og holdt den helt til storstjernen Petra Vlhová inntok tetrollen med fem utøvere igjen.

Mikaela Shiffrin endte opp med å vinne rennet. Amerikaneren vant 14 hundredeler foran Lara Gut-Behrami. Vlhova ble treer.

Tviberg var strålende fornøyd med egen innsats. 5.-plass er karrierebeste for hennes del. For to år siden ble hun nummer seks i Sölden. Lørdag endte hun topp ti for femte gang i karrieren. Det var bare 15 hundredeler opp til pallen.

– Dette var fantastisk. Jeg klarte å gjøre det jeg hadde planlagt. Dette har jeg gått og grublet på i et år, og det er veldig deilig at det hjelper å tenke, sa en leende Tviberg til NTB.

Trygghet

27-åringen fra Bergen kjører for Geilo der foreldrene hennes bor. Hun kjørte sitt siste renn i januar. Da ble hun ankelskadd rett i forkant av VM i Cortina.

– Dette gir en enorm trygghetsfølelse. Når jeg bestemmer meg for noe, så får jeg det til. Det er dagen i dag et resultat av. For meg handler det bare om holde fokus, sove godt og trives i eget miljø. Det gjør jeg nå, sa hun etter oppkvikkeren i Østerrike.

Dette sa hun om omgangene sine:

– Jeg var selvsagt litt nervøs i 1. omgang. Sist gang jeg kjørte renn så skadet jeg meg. Hva skal jeg nå? Jeg gjorde det jeg hadde planlagt uten å gjøre det ekstraordinære. I 2. omgang tenkte jeg at jeg måtte prøve. Da gikk jeg for det og steppet et hakk opp. Jeg var mer presis, og da gikk det mye fortere. Jeg fikk betalt for det og klatret på listene. Jeg fikk mer enn jeg kunne håpe på, sa Tviberg.

Nå drar Tviberg hjem til Norge i et par dager før ferden går videre til Finland og Levi der hun skal forberede seg til slalåmstarten.

Lagvenninnene slet

Tvibergs 5.-plass gjør at de norske alpinkvinnene har vært 100 ganger inne blant de ti beste i verdenscupen.

Det var bare Tviberg som lyktes med det denne gangen.

Ragnhild Mowinckel (18.-plass), Thea Louise Stjernesund (19) og Mina Fürst Holtmann (29) var også med i finaleomgangen for Norge.

Kristin Lysdahl og Marte Monsen klarte ikke å ta seg videre fra første omgang.

– Det ble helt greit. Det var en god start for min del. Jeg ble for statisk midt i henget. Det gikk greit med kneet. Det er under kontroll. Generelt er jeg på en mye bedre vei enn sist sesong, sa Mowinckel til NTB.

I likhet med all de norske på plass i Sölden lot hun seg imponere av lagvenninnen.

– I dag skal vi være glad for Maria. Det hun gjør er fantastisk. Det er utrolig bra. Hun gjør det hun har gjort på trening og er tøff. Hun gjør akkurat det hun skal, og da ser du at det går bra.

Starten i Sölden gikk på hele 3247 meters høyde. Målgangen var på 2674 meter.

