Ajer inn til pause i Brentford-tap

Ajer, som var henvist til benken fra start, måtte se Youri Tielemans sende gjestene i ledelsen med et kanonskudd etter 14 minutter.

Det var ellers en jevn første omgang, der Brentford og Ivan Toney kom til flere gode muligheter. Kasper Schmeichel holdt imidlertid stand i Leicester-målet.

Ajer kom inn etter pause, og fikk etter én times spill juble for utligning. Danske Mathias Jensen fant landslagskamerat Mathias Zanka Jørgensen i feltet, og han stusset ballen i lengste hjørne. Der var landslagskaptein Schmeichel sjanseløs.

Etter 73 minutter sendte James Maddison Leicester i ledelsen på ny. Innbytter Patson Daka, som herjet i midtuken med fire scoringer mot Spartak Moskva, fant Maddison som satte inn 2-1 i åpent mål.

Leicester har med seieren to strake trepoengere etter seieren mot Manchester United sist, mens Brentford har tapt to seriekamper på rad for første gang denne sesongen. De tapte mot Chelsea sist.

