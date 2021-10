Golf: Matsuyama knuste konkurrentene og vant på hjemmebane

sport

Matsuyama gikk sisterunden fem slag under par, nest best av samtlige, og endte turningen totalt 15 slag under par. Til Brandon Steele og Cameron Tringale, som delte 2.-plassen, var det fem slag for 29-åringen, som tok sin sjuende seier på PGA-touren.

– Det var et av mine største mål, å vinne foran japanske fans. Jeg er så glad for å ha lyktes, sa Matsuyama etter seieren.

Matsuyama åpnet med fem strake par, før det ble en eagle på det sjette par 5-hullet. Det ble fulgt opp med par på hull sju, bogey på hull åtte og par på hull ni og ti.

Så satte han virkelig opp dampen og noterte seg for birdie på hull 11, 13 og 15, samt en eagle på banens siste hull. Dermed ble det en overlegen seier for Matsuyama, som også vant Masters-turneringen i april.

Dette var den tredje gangen turneringen ble arrangert. Legenden Tiger Woods vant den første utgaven i 2019, mens Patrick Cantlay vant i fjor.

Viktor Hovland hadde spillefri denne helgen.

