Rekdals HamKam med stø kurs mot Eliteserien etter ny seier

sport

Aleksander Melgalvis satte inn 1-0 etter 13 minutter, før Samual Rogers økte til 2-0 sju minutter senere. Emil Sildnes satte den berømte spikeren i kista da han økte til 3-0 etter 73 minutter.

Kampen var HamKams 12. på rad uten tap i 1. divisjon. Siden de sist tapte i ligaen, 2-3 for Aalesund 21. juli, har det blitt ni seirer og tre uavgjorte.

Dermed er det fortsatt sju poeng ned til 2.-plasserte Jerv, som slo Start 3-2 lørdag. Ned til Aalesund på den øverste kvalifiseringsplassen er det åtte poeng for Rekdal og co. etter at AaFK spilte 2-2 mot Sandnes Ulf.

Fredrikstad er stadig nummer fire, nå à poeng med Aalesund. FFK slo nedrykkstruede Grorud 2-1 borte etter scoringer av Taofeek Ismaheel og Riki Alba.

Åsane avgjorde kampen mot KFUM med ti magiske minutter i den andre omgangen. Da gikk de fra 0-0 til 3-0 med scoringer av Stian Nygård, Bjarte Haugsdal og Joakim Hammersland. Det endte 3-0.

Seieren gjør at Åsane (7.-plass) nå bare er to poeng bak KFUM (6.-plass), som innehar den siste kvalifiseringsplassen.

Bryne viste muskler hjemme mot Raufoss og vant 3-1 etter mål fra Daniel Karlsbakk, Pål Aamodt og Robert Undheim.

Bunnoppgjøret mellom Stjørdals-Blink og Ull/Kisa endte 0-0. Dermed har begge lagene 25 poeng. Ull/Kisa er på trygg grunn med bedre målforskjell enn Blink, som innehar kvalifiseringsplassen om nedrykk. Grorud er nå under streken med 24 poeng, mens Strømmen, som tapte 0-2 for Sogndal, ligger helt sist.

(©NTB)