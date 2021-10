Solskjær ydmyket i storkampen: Liverpool nedsablet United 5-0

sport

Kristiansunderen har kommet seg gjennom tunge United-perioder før, men nå kan tilliten til Solskjær være på bristepunktet. Laget har vist svakheter helt siden sesongstarten, og mot Liverpool var det umulig å kamuflere problemene.

Allerede fra start rotet United seg helt bort. Kun fem minutter var gått da Naby Keita gjorde 1-0 alene med keeper David de Gea. Liverpool utnyttet at vertene sto ukritisk høyt i banen og hadde store avstander i backfireren.

Grusomt forsvarsspill var det også på 0-2 åtte minutter senere. Denne gangen skled Diogo Jota inn en scoring etter kluss mellom Harry Maguire og Luke Shaw. United-duoen har vist klar formdupp i det siste, og mot Liverpool skulle det koste dyrt.

Historisk dårlig

Mot slutten av omgangen fikk Manchester United enda flere slag i ansiktet. Mohamed Salah økte til 3-0 fra åtte meter, og samme mann gjorde Liverpools fjerde for kvelden rett før pause. Igjen var det rot defensivt hos hjemmelaget.

For første gang i Premier League-historien lå United under med fire mål etter første omgang.

Hattricket fullbyrdet Salah fem minutter etter hvilen. Egypteren tuppet inn 5-0 i lengste hjørne over de Gea. Målet kom etter at innbytter Paul Pogba kjælte for lenge med ballen og mistet den på midtbanen.

Pogba-utvisning

Det skulle bare være starten på et elendig innhopp fra franskmannen. Ti minutter senere ble Pogba utvist for en hodeløs takling på Keita på en United-corner. Det røde kortet kom fram etter en titt på VAR-skjermen.

Med ti mann valgte Solskjær umiddelbart å ta av Marcus Rashford og Bruno Fernandes. Inn kom Edinson Cavani og Diogo Dalot.

Manchester United har nå gått fire strake seriekamper uten seier. Sist helg ble det 2-4-tap borte mot Leicester. Solskjær menn ligger helt nede på 7.-plass med 14 poeng etter ni runder. Det skiller åtte poeng opp til tabelltopp Chelsea.

Liverpool er ett poeng bak tetplassen.

