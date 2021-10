Dagbladet: Én av tre langrennskvinner slet med spiseforstyrrelse på 80-tallet

sport

Dagbladet har kontaktet de 40 kvinnene som var på junior- og elitelandslag i langrenn i epoken 1978 til 1986. 31 av dem har besvart henvendelsen, og av dem sier 35 prosent at de slet med en spiseforstyrrelse i løpet av skikarrieren.

42 prosent oppgir at de kjente på et slankepress fra lagledelsen, mens 69 prosent sier de mistet menstruasjonen i løpet av skikarrieren. Blant juniorlandslagsløperne som ikke klarte å ta steget opp til elitelandslaget, sier 67 prosent at de slet med en spiseforstyrrelse.

Dag Kaas, landslagstrener på store deler av 1980-tallet, sier til Dagbladet at det ikke ble forsøkt å få løperne ned i vekt. Han sier de forsøkte å få en balansert helhet ved å trene bedre og spise sunnere. Kaas understreker at både langrennsleiren og samfunnet visste lite om spiseforstyrrelser da.

– Det er mange lik i lasten etter det flotte oppsvinget til norsk kvinnelangrenn på 1980-tallet, sier Ingrid Kristiansen, som var på landslaget i den aktuelle perioden.

