Klæbo og Johaug om vektpress: – Bra det er åpenhet

Klæbo og Johaug tar seg tid til å snakke om temaet når han møter NTB i italienske Livigno. Spiseforstyrrelser i idretten, spesielt innen langrenn, er blitt hyppig omtalt av blant annet Dagbladet og VG den siste tiden. Det handler om saker fra 1980- og 1990-tallet, men også om dagens talenter som har hatt problemer.

– Problemstillingen er ikke nødvendigvis et problem som kun gjelder langrenn, men generelt toppidrett på en måte som er krevende. Jeg synes det er bra det er en åpenhet rundt det, og at det kommer opp. Det gjør at andre kan komme med sine historier, som kan være med på å gjøre at man kan lære litt av det, sier Klæbo til NTB.

– Det er veldig bra at det blir løftet opp og fram. At det blir et tema. Det skal ikke være tabu å snakke om, forteller Johaug.

– Er blitt dysset ned

– Det som har startet nå, er bra. Det er ingen tvil om at man i et lag eller uansett hvor man er, må ha en åpenhet hele veien, mener Klæbo.

Han får støtte fra lagkamerat Sindre Bjørnestad Skar.

– Det er kjempebra at det blir tatt opp. Jeg synes det har vært et for stort tabu i noen år, at det er blitt dysset ned litt. Det er et viktig tema, og det er et tema som det er viktig at blir normalisert, sier Skar til NTB.

Han mener at den dagen man ikke klarer å få i seg nok energi, så har man et problem.

– Og det er det dessverre en del som har. Toppidrett er brutalt. Det er en balanse på en knivsegg. Og det er en del som havner på feil side, dessverre.

Gir råd

Skiforbundet har uttalt at de har tiltak for å forebygge og redusere spiseforstyrrelse i langrenn. Therese Johaugs råd til unge utøvere er som følger:

– Det er viktig å få i seg rett mat til rett tid. Man må passe på å få i seg et norsk, sunt kosthold for å få gjennomført treningen man skal få gjort. At man passer på de jevnlige måltidene. Jeg tror mange ikke tror vi har så mange måltider på en dag som vi egentlig har, forteller hun.

For Johaug har det åpenbart gått bra. Hun har mange å takke for sin vei til toppen.

– Det er en grunn til at jeg har kommet hit jeg har kommet. Jeg har hatt utrolig flinke folk rundt meg i hele karrieren min som har gitt meg god veiledning: trenere, Olympiatoppen og skiforbundet. Jeg føler at jeg har blitt ivaretatt, sier hun til NTB.

