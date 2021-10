Njåtun og Koren blir Nents skøytekommentatorer

sport

Det ble gjort kjent under pressedagen for Viaplays vintersatsing i Oslo torsdag.

Njåtun la opp som skøyteløper etter forrige sesong. Koren har tidligere kommentert skøyter og langrenn for NRK og har blant annet vært sportsdirektør i Eurosport.

– Det blir veldig spennende og gøy. Jeg var ikke så veldig i tvil da jeg ble spurt. Jeg kjenner miljøet fra innsiden og vet mye om hva det går i, sier Njåtun til NTB.

Hun og Koren debuterer i verdenscuphelgen i Polen 12.-14. november.

De to siste sesongene har Even Wetten og Mikael Flygind Larsen kommentert skøyter for Nent/Viaplay. Hege Bøkko figurerte som ekspert sist vinter.

(©NTB)