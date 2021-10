Ruud videre i Wien etter slitekamp – møter Sinner i kvartfinalen

sport

Italienske Sonego sa før kampen at han ville prøve å hjelpe landsmann Jannik Sinner i kampen mot Ruud på ATP-rankingen, der de åtte beste kvalifiserer seg for tourfinalen i Torino.

Og det skulle vise seg å bli en vrien kamp for nordmannen som til tider har herjet på ATP-touren. Sonego satte Ruud på flere prøver i løpet av de to første settene, men Ruud våknet etter hvert og viste hvorfor han har vunnet hele fem titler i år.

Nå er han altså videre i kampen om sin sjette triumf. Ruud brøt Sonegos siste servegame i det første settet og vant det. Sonego brøt Ruud i sett nummer to og skapte spenning.

I det tredje settet var det også lenge jevnt, og til slutt ble det avgjort da Ruud brøt Sonego på stillingen 5-4 og sikret seieren etter to timer og 42 minutter.

– Det er naturlig at han (Sonego) vil prøve å hjelpe landsmannen, enten slite meg ut eller slå meg. Men vi nordmenn er sterke vi, og jeg tenker at vi er vikinger fortsatt. Jeg følte at jeg var sterk der ute i dag, sa Ruud til NTB etter seieren.

I kvartfinalen venter nevnte Sinner. Han er 7.-seedet i turneringen og vil ikke være en enkel motstander i kampen for poengene inn mot tourfinalen. Sinner slo østerrikske Dennis Novak 6-4, 6-2.

– Sinner er en veldig god innendørsspiller. Målet er å ha like mye energi i morgen som i dag, sa Ruud.

God motstand

Ruud ga Sonego flere muligheter i løpet av sine første servegame og endte opp med å bli brutt i sitt tredje servegame. Det virket som nordmannen fikk seg et lite dytt etter servebruddet. I det påfølgende gamet fulgte han opp med å bryte Sonegos serve etter kjempespill.

Sonego viste at han ikke ville være noen nikkedukke i oppgjøret mot favoritten, men Ruud brøt også Sonegos siste servegame og sikret seg settet med 7-5.

I sett nummer to virket det som om nordmannen hadde kommet litt mer til seg selv. Han tvang Sonego til virkelig å kjempe for å vinne sine servegame, mens han noe enkelt sikret inn sine egne. Det var helt til Sonego brøt nordmannen på stillingen 4-4 og servet inn settseieren.

Det tredje settet var lenge jevnt før Ruud fikk en mulighet til å bryte på stillingen 4-3 til nordmannen. Sonego hentet seg imidlertid inn og forlenget kampen. Men på stillingen 5-4 måtte italieneren gi tapt. Ruud hamret en forehand langs siden som satte Sonego ut av spill.

Mot Torino

Turneringene som gjenstår for tenniseliten før tourfinalen i midten av november er en ATP Masters-turnering i Paris og en ATP250-turnering i Stockholm. Ruud skal delta i begge turneringene, og vil være avhengig av å vise krefter om han skal sikre en plass blant de åtte finalistene.

Hubert Hurkacz (2955), Sinner (2905), Cameron Norrie (2875) og Felix Auger-Aliassime (2420) er alle innenfor skuddhold på Ruud (3060) på rankingen.

– Det er masse poeng igjen å hente, konstaterte Ruud.

Auger-Aliassime slo torsdag ut Norrie, mens Hurkacz røk ut for Andy Murray i første runde i Wien.

