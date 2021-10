Aamodt skal være programleder: – Det kan bli kok

sport

Årsaken er at Julie Strømsvåg og Ørjan Bjørnstad, som vanligvis skal lede sendingene, ikke kan. Dermed må Aamodt, som vanligvis har en ekspertrolle, lose det norske folk gjennom det som skal skje den første helgen i desember.

– Jeg skal steppe inn og prøve. Det kan bli spennende. Jeg har snakket med Lasse Kjus, og det er mulig han kommer som gjest. Da kan det bli «knoll og tott» i studio. Det kan bli kok, sier Aamodt til NTB.

Torsdag var pressen invitert til å se hvordan vintersportssesongen blir seende ut på TV for det norske folk. Det er Nent (Nordic Entertainment Group) som eier Viaplay (strømmetjeneste) og TV 3, hvor det aller meste vil bli vist.

Avslappet

At Aamodt skal prøve seg som programleder, tar han med knusende ro.

– Jeg er blitt 50 år og har et litt mer avslappet forhold til om jeg driter meg ut, så jeg byr på meg selv der. Hvis man forbereder seg godt, hører litt på Julie og får noen tips, skal vi nok komme oss gjennom.

Om det dukker opp problemer underveis i direktesendingen, er det kjent stoff for den tidligere alpinisten med blant annet fire OL-gull.

– Vi har gode reportere, så vi kan sette over til dem og få værrapport om det skjærer seg helt, ler han.

God til å trå vannet

– TV er morsomt når ting ikke går på skinner. Da kan det bli moro, sier Aamodt.

Aamodt har bred erfaring fra direktesendinger blant annet hos NRK.

– Jeg har trening på å trå vannet, slår han fast.

Nent har tatt over rettighetene fra NRK for langrenn, hopp, kombinert, alpint, freeski og snowboard for de neste seks årene. I tillegg vil de to neste verdensmesterskapene i nordiske grener og alpint bli sendt i Nents univers.

De har også vist verdenscupen på skøyter i to sesonger allerede.

NRK og TV 2 deler rettighetene for verdenscuprennene i Sveits, Østerrike og Norge.

