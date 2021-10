Mørk scoret elleve mål da Vipers vant etter enorm snuoperasjon

sport

Nora Mørk var banens gigant med sine elleve mål, mens Jana Knedlíková scoret seks mål for Vipers. Det så mørkt ut i den første omgangen for Kristiansand-laget, og like før pause ledet Krim 15-6. Vipers avsluttet omgangen var sterkt og var bare seks mål bak til pause (10-16), men hadde fortsatt en formidabel oppgave foran seg i den andre omgangen.

Vipers kom ut i 100 og lagene var like langt på 19-19 etter 12-13 minutters spill av den andre omgangen. Bare noen minutter før full tid ledet Vipers 26-22, og da så det ut til å ende med en komfortabel seier til gjestene.

Men Krim kjempet seg inn i kampen igjen og var bare målet bak like før full tid (25-26). Likevel klarte Vipers å holde unna med sifrene 27-26. Mørk scoret sitt ellevte mål og økte til 27-25 30 sekunder før slutt, før Krim reduserte like etter. Likevel vant altså Vipers sin tredje kamp i gruppespillet denne sesongen.

De er nummer to i gruppa med seks poeng etter seks kamper. Györ leder overlegent og har vunnet seks av seks kamper. Lørdag hadde de full kontroll mot Sävehof. Kari Brattset scoret seks mål, mens Stine Bredal Oftedal noterte seg for fire fulltreffere i 41-19-seieren.

(©NTB)