Vinicius herjet da Real Madrid vant uten Benzema

Mariano Díaz fikk sjansen på topp i Benzemas fravær og reservespissen sto for en nydelig assist da han hælflikket gjennom Vinicius Junior etter 22 minutter. Den brasilianske kantspilleren tok godt vare på muligheten og ga bortelaget ledelsen.

Hælen brukte også den tidligere PSG-stjernen Javier Pastore, da han serverte Lucas Perez like før pause. Avslutningen til Elche-spissen sto ikke i stil til forarbeidet til Pastore.

Elche slet med å skape sjanser og fikk det ikke lettere etter 63 minutter, da spilleren med det passende navnet Raúl Guti fikk rødt kort og gjorde jobben enklere for Real Madrid.

En brasilianer i kjempeform har også vært til stor hjelp for Real Madrid og etter 72 minutter scoret Vinicius Junior sitt annet mål for dagen da han chippet over keeper og i mål.

Fem minutter før slutt gjorde Elche at Real Madrid måtte svette litt for seieren, da Pere Milla utnyttet en forsvarstabbe av bortelaget. Likevel klarte Carlo Ancelottis menn å sikre inn 2-1-seier og tre poeng.

