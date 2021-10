Westerheim med overraskende NM-gull

sport

Robert Johansson ledet med 1,4 poeng på Bendik Jakobsen Heggli foran finaleomgangen. Johansson hadde 102 meter mot Hegglis 104 i førstehoppet. I finalen fikk Heggli fikk bare opp 97,5 meter, som gjorde at han ble nummer fem. Johanssons 96 meter holdt bare til 4.-plass.

Oscar Petersen Westerheim hadde to ganger 102 meter og fikk 265,5 poeng. Halvor Egner Granerud var nummer tre med 101 meter etter 1. omgang. Han slo av en meter i finalen og måtte se Westerheim 0,2 poeng foran seg.

Lindvik hadde 102 og 103 meter og var bare 0,9 poeng bak vinneren.

– Det er ganske uvirkelig. Det er mye følelser. Det er veldig deilig å få til gode hopp og spesielt i NM, sa Westerheim til NRK.

– Jeg har ligget litt under radaren, men nå begynner regnestykket å gå mer og mer opp, sa NM-vinneren.

Granerud var fjorårets store komet og endte opp med elleve verdenscupseire. Også i fjor tok han sølvet i normalbakken.

– Jeg synes det er så kult at Oscar vant. Jeg forsøker å være best i verden, men nå er jeg ikke best i klassen fra Wang. Dette unner jeg ham. Han er en fortjent norgesmester. Jeg er godt fornøyd med min egen hopping, men kjenner at jeg trenger noen flere opp på is. Det kjennes ganske så close, sa Granerud.

