Sagosen blir Kolstad-spiller – presenterte flere stjerner

De seks spillerne det gjelder er Sagosen, Torbjørn Bergerud, Magnus Abelvik Rød, Magnus Gullerud, Janus Dadi Smarason og Sigvaldi Gudjónsson. Dette er seks spillere på aller øverste nivå internasjonalt.

Både Sagosen, Abelvik Rød og Bergerud var alle til stede på presentasjonen. Tidligere i uken ble det klart at både Sagosen og Abelvik Rød ikke forlenger sine kontrakter med henholdsvis Kiel og Flensburg-Handewitt.

– Jeg er født og oppvokst her, så når Jostein (Sivertsen, daglig leder) ringte meg og lurte på om jeg ville være med på historien så gikk det opp en lampe. For meg å komme hjem til Trondheim til et sånt prosjekt, og det å lage verdens beste håndballag, det har mye med tilhørighet å gjøre, sa Sagosen på presentasjonen.

– Umulig å si nei

– Det er klart det er en vanskelig prosess og tenke på hva som er best for meg og min karriere. Dette var ikke i planene mine før i februar da Jostein ringte meg. Jeg flyttet herfra som 17-åring, så jeg vil ha vært ute i ti år når jeg kommer tilbake, sa Sagosen og la til:

– Det å kunne komme hjem og tilbringe flere døgn med familien min, samtidig som at jeg kan konkurrere på det aller høyeste nivået, gjorde at det var umulig for meg å si nei, så enkelt er det, konstaterte Sagosen.

En av verdens absolutt beste håndballspillere la til at det har vært krevende siden han fikk forelagt Kolstad-planene i februar, men at både belastning i samarbeid med presset som en av verdens beste, samt at brikkene falt på plass med Kolstad, gjorde valget enklere.

Tilhørighet

Sagosen spilte for Kolstad før han tok overgangen ut i verden, men er altså nå tilbake i klubben hans far også har en finger med i spillet i. Pappa Erlend er i trenerteamet til klubben.

Abelvik Rød var også strålende fornøyd med å være på plass. Han ble også interessert i å bli med på prosjektet da han hørte om det. Han har storspilt i tyske Flensburg-Handewitt de siste årene.

– Jeg har mye familie her til stede i salen så jeg føler tilhørighet jeg og. Da jeg hørte ideen så var det en drivende faktor for å ta steget ut fra Flensburg, sa Abelvik Rød.

Champions League-ambisjoner

Også landslagskeeper Bergerud, som har dominert i dansk liga de siste årene, tar overgang til Trondheimsklubben. Han tar, i likhet med Gullerud, Smarason og Gudjónsson overgang allerede etter inneværende sesong.

– Med de planene som er her nå så har man alle muligheter til å skape noe stort og helt unikt. Jeg har selvfølgelig også lyst til å være med på prosjektet her, sa Bergerud.

Spillerne er i Norge i anledning landslagssamling kommende uke, og Kolstad så muligheten til å presentere stjernegalleriet hjemme i Trondheim søndag.

– Ambisjonen er at vi skal vinne Champions League, sa daglig leder Jostein Sivertsen på pressekonferansen.

