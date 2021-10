Vetlesen sendte Glimt nærmere nytt seriegull – fikk sju poengs luke

sport

Midtbanespilleren avgjorde kampen med sin scoring i det 63. minutt. Han kom på et dypt løp og styrte inn en pasning fra Amahl Pellegrino. Det var Vetlesens andre scoring på fire dager.

– Dette er utrolig deilig. Det lugget litt for oss alle i dag, men vi drar det i land. Vi slapp oss litt nedpå de siste 30 minuttene. Da hadde vi ikke den samme intensiteten, sa Vetlesen til Discovery+.

I midtuken sendte han Glimt foran i 2-0-oppgjøret borte mot tabelltoer Molde. Seieren ga fjorårets suverene mestere en luke på fire poeng, og søndag kveld kunne Bodø-laget plusse på tre poeng til. MFK tapte hele 0-6 for Strømsgodset i Drammen.

– Hva skal jeg si til det? Det kom litt overraskende, men Gustav Valsvik sa til meg nylig at de kom til å ta Molde. Det fikk han rett i, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen og viste til 1-1-kampen laget hans hadde mot Godset for to uker siden.

Ny skade

Et klart Glimt-minus fra søndagens seier var skaden til Fredrik Bjørkan. Venstrebacken måtte ut med et vondt kne før halvtimen var unnagjort. Tidligere i høst har laget mistet Ulrik Saltnes og Patrick Berg med hver sin kneskade.

– Han fikk en liten vridning. Jeg pratet med ham da han gikk ut, og da følte han selv at det var under kontroll. Men det er bare hans informasjon jeg har, sa Knutsen om Bjørkans situasjon.

De frammøtte fikk ingen praktkamp på Aspmyra. Før pause dominerte Glimt banespillet, men slet med å komme til store sjanser. Nærmest var Elias Hagen da han rappet til fra 20 meter og traff metallet etter 33 minutter.

Det var mer jubel fra tribunene da hvert av Moldes baklengsmål ble varslet over høyttaleranlegget.

Sandefjord var ikke ufarlige i 1. omgang, og i Glimt-buret var Nikita Khajkin til tider uvanlig ustødig. Men det fikk ingen konsekvenser for hjemmelaget.

Roma neste

Det var nettopp Sandefjord som sist slo Bodø/Glimt i Eliteserien. 30. juni vant laget 1-0 foran egne tilhengere. Siden har nordlendingene gått ubeseiret i 13 runder på rad (ni seirer og fire uavgjort).

Glimts neste oppgave er bortekamp mot Roma i conferenceligaen. Nylig skapte de overskrifter verden rundt med 6-1-nedsablingen av José Mourinhos menn. I serien skal de gulkledde møte Haugesund (b), Lillestrøm (h) og Rosenborg (b) i sine tre neste oppgjør.

Sandefjord tok i midtuken en viktig 2-0-seier over Strømsgodset. Den sikret langt på vei plassen på øverste nivå, og framover skal de møte Molde (b), Brann (h) og Haugesund (h).

– Vi er egentlig OK, og jeg synes vi hadde fortjent mer, sa Sandefjord-trener Hans Erik Ødegaard til Discovery+.

Fem runder gjenstår av årets ligasesong.

(©NTB)