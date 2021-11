Elverum-stjerne mister nøkkelkamper etter ankelskade

sport

Strekspilleren bekrefter til TV 2 at han mister landslagsturneringen i Trondheim denne uken, semifinalen i cupen mot Drammen og flere Champions League-kamper, samt seriekamper.

– En skade kommer aldri beleilig uansett, men det er selvfølgelig kjedelig å miste kampene, sier han og legger til at han er usikker på hvor lenge han er ute.

Daglig leder Mads Fredriksen i Elverum forteller at de ikke vet akkurat hvor lenge strekspilleren er ute.

– Det er verre enn et vanlig overtråkk, siden ankelen var ute av ledd. Samtidig er det ikke like ille som et brudd. Det er veldig usikkert hvor lang tid det tar å lege skaden, sier han til NTB.

Det var etter et drøyt kvarter i oppgjøret mot Fjellhammer tirsdag at hendelsen oppsto. Da landet han på foten til en motspiller og vrikket ankelen.

– I det jeg lander kjenner jeg at foten min blir vridd og ser at den står helt ute av stilling. Jeg hadde ganske mye adrenalin i kroppen, og skjønte vel ikke helt alvoret før det ble spurt etter lege i hallen på speakeranlegget, sier Solstad.

Han fryktet ankelen var brukket tvers av, men det er bare snakk om en kraftig vridning.

