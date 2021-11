NHL-stjernen Crosby koronasmittet

sport

Pittsburgh Penguins-spilleren mistet de sju første kampene i grunnserien etter en håndleddsoperasjon han gjennomgikk i september. Han sesongdebuterte i søndagens 2-4-tap for New Jersey Devils, men nå har han testet positivt etter å ha klaget over milde symptomer på covid-19.

Han mister torsdagens delstatsderby mot Philadelphia Flyers og med stor sikkerhet også helgens kamp mot Minnesota Wild.

– Jeg er sikker på at han er skuffet nå. Han har jobbet ekstremt hardt for å bli klar igjen, og vi gledet oss over å ha ham tilbake i laget. Nå fikk vi et tilbakeslag, men vi må gjøre det beste ut av det, sa trener Mike Sullivan.

Norges NHL-stjerne Mats Zuccarello er også for tiden ute av spill som følge av koronasmitte.

