Soler og Fried strålte da Braves vant World Series

Jorge Soler, som for ti år siden hoppet av fra Cuba, var i 2016 med på å gi Chicago Cubs den første tittelen på 108 år. Da spilte han bare en birolle, nå spilte han en hovedrolle.

Han ble hentet til Atlanta fra Kansas City Royals rett før overgangsvinduet stengte i sommer. I World Series ga han laget sitt ledelsen i tre av de fire seierskampene, og han ble kåret til finalens mest verdifulle spiller.

29-åringen ble den første som har greid en homerun som aller første slagsmann i en World Series. Tirsdag ordnet han 3-0-ledelse i 3. omgang med et monsterslag som ikke havnet på tribunen som homeruns flest, men fløy helt ut av stadion.

– Jeg ventet bare på et kast jeg kunne slå, og da det kom så slo jeg det, sa Soler til Fox via en tolk under troféoverrekkelsen.

Dansby Swanson økte til 5-0 med en to poengs homerun, før Soler kom seg på base igjen og scoret det sjette poenget på et slag fra stjernen Freddie Freeman. Sistnevnte økte selv til 7-0 med en homerun i 7. omgang.

– Jeg er nummen. Dette er det største i verden, sa Braves-manager Brian Snitker, som har vært i klubben i 44 år.

– Det er dette vi drømmer om hver eneste dag. Vi møtte veldig mye motgang i år, men vi overvant alt sammen, sa Freeman.

Kasteren Max Fried spolerte i seks omganger hjemmelagets forsøk på å komme tilbake i kampen, og han levde opp til forgjengernes standard inntil avløserne overtok.

Tradisjoner

Det var med ekstraordinære kastere at Atlanta Braves vant sin avdeling hvert år fra 1991 til 2005, og ble World Series-mester i 1995. Årets utgave er mer offensivt skrudd sammen, men Fried levde opp til klubblegendene i sin posisjon.

Det er ekstra imponerende ettersom Michael Brantley i 1. omgang tråkket hardt på ankelen hans i et kappløp til 1. base.

Braves hadde færrest grunnserieseirer (88) av de ti lagene som kom til sluttspill, men lot seg ikke stoppe. Laget slo ut høyere rangerte Milwaukee Brewers i kvartfinalen og tittelforsvarer Los Angeles Dodgers i semifinalen.

Klubben ble stiftet i 1871 i Boston og skryter å være den eldste toppklubben i amerikansk idrett. Den har også holdt til i Milwaukee, men har vært i Atlanta siden 1966. Tidligere hadde den vunnet World Series en gang i Boston (1914), en i Milwaukee (1957) og en i Atlanta (1995)

Kontrovers

Braves har vært under press for å endre klubbnavnet, og særlig å forby «tomahawkhogget» som tilhengerne siden 1990-tallet har utført for å heie fram laget, etter at Washington Redskins (NFL) og Cleveland Indians (MLB) besluttet å endre sine navn fordi de er støtende for USAs urbefolkning.

Så sent som i årets World Series var tidligere president Donald Trump del av et publikum som entusiastisk lot som de hogget med tomahawk under en av hjemmekampene. Klubbens ledelse har sagt at den vil vurdere å be publikum slutte med det, men klubbnavnet vil ikke bli endret.

