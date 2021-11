Stjerneduo i trøbbel: Berge og Ajer glipper for Solbakken

sport

Duoen er uaktuell for VM-kvalkampene mot Latvia og Nederland.

Berge har ikke vært med på noen av Solbakkens ti første kamper. Ifølge Transfermarkts skadeoversikt står Berge med hele 166 dager ute av spill på det snaut siste året. 14 av disse kom etter koronasmitte.

For Ajer venter to måneder på sidelinjen. Han hadde en skadeperiode også tidligere i høst. Det gjorde at han ikke var med mot Tyrkia og Montenegro i oktober.

– Ajer (muskelskade) er ute i et par måneder, han fikk en skanning i går som ikke er godt nytt. Han må nå i likhet med Sander Berge bygge kropp for Premier League, sa Solbakken da han presenterte landslagstroppen tirsdag.

Berge skal være på vei tilbake mot tilnærmet normal trening i løpet av kort tid, om han ikke får et tilbakeslag.

