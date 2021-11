Glimt snytt for seier? VAR kunne endret mye i Roma

sport

I debatten om VAR i fotballen er hovedargumentet til dem som ønsker teknologien velkommen, at den vil gjøre sporten mer rettferdig.

Det fikk både Roma- og Glimt-spillerne føle på torsdag. I conferenceligaen er det nemlig ikke VAR i gruppespillet. Det er først i utslagsrundene videodømming blir brukt.

Hadde det vært VAR i torsdagens kamp, ville målet som ga Roma 2-2 ikke ha blitt stående. Det var nemlig en offside på Roger Ibanez før målet.

Men også Roma følte seg snytt. Ifølge Football-Italia skulle Roma ha hatt minst to straffespark. Den første hendelsen skjedde da Roma ledet 1-0 og ballen traff Brede Moes arm. Det er ikke soleklart at VAR ville ha ført til at det ble en straffe.

Den andre hendelsen kom på 2-1 til Glimt da det også var en mulig hands på en corner.

Roma-trener José Mourinho la skylden på dommerne i sitt intervju med Viasat etter kampen.

